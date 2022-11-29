搶攻疫後海外旅遊度假商機，旅遊電商易飛網推出獨家越南峴港4日「峴」量搶購活動，機加酒自由行4天3夜6,000元有找，將於11月30日開跑，限時兩天、限量100名，另也推出「iPhone 14團團送」活動，參加易飛網指定峴港團體旅遊，就有機會拿iPhone 14新機遊峴港。易飛網獨家越南峴港4日「峴」量搶購活動，將於11月30日上午10時0分於易飛網官網活動頁面準時開搶，活動至12月1日24時0分截止。

國境解封後，國內航空公司多優先布局東南亞市場，針對越南進行增班及開闢新航線。易飛網董事長周昀生表示，易飛網推薦國人至越南旅遊主因，考量東北亞機票大漲、旅遊成本提升，反觀越南機票價格漲幅較低，想省荷包的旅客可把握機會前往。其次，越南國境解封時間起步較早，於今年4月即開放國際觀光，故目前鮮少聽聞航班取消狀況，當地觀光資源及人力也已逐步恢復，加上目前中港澳仍未解封，想玩短線並嘗試新旅程的國人，都非常適合來趟越南峴港之旅。

歡慶台灣虎航桃園-峴港航線開航，易飛網祭出開航特惠，機加酒自由行4天3夜原價15,900元起，現針對12月28日、1月4日、1月11日及1月18日出發之行程祭出5,888元起（未稅）特惠價，前述行程皆搭配台灣虎航班機，擁有晚去晚回的航班時間優勢，周三16時40分出發、周六19時40分返程，旅人不僅只需請假2.5天，更只要花4天時間即可玩足一般5日行程，返台後還可在家休息周日1天，且含託運行李20公斤不限件數及手提行李10公斤。

易飛網指出，除了自由行搶購活動，易飛網峴港團體旅遊也推出「iPhone 14團團送」活動，凡報名13,900元起的「中越峴港悠閒4日」或「易起再峴4日」行程，即有資格參加全新iPhone 14手機抽獎，每團皆有一名幸運兒可獲得，將於出團當日在機場現場抽出得獎者，可直接帶著iPhone 14新機出國，在穿梭古今的會安古鎮、最美度假勝地美溪沙灘、必打卡地標佛手黃金橋、世上最長高空纜車等世界文化遺產留下美麗合影。

峴港除了是文明與自然並存的景觀勝地，同時，高爾夫旅遊也是越南的亮點之一，易飛網推薦新玩法，連續6年榮獲最佳球場的巴拿山高爾夫球場，以及今年全新開幕的會安海岸高爾夫球場，享有山海美景的擊球環境，適合熱愛高球的國人嘗鮮體驗，易飛網同時讓旅人省下市價約9,000元的高爾夫球具行李加價費用，輕鬆出遊零負擔。