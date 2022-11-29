歲末歡慶聖誕佳節並迎接2023新年到來，摩斯漢堡於12月推出元氣早餐「日式胡麻豬排福堡」及「培根奶油濃湯」新品。迎接新年並推出三麗鷗聯名新年福袋，12月1日起民眾到店消費不限金額，即可享899元加購三麗鷗聯名新年福袋，讓消費者整個12月享受歡樂節慶氣氛，呼朋引伴迎新年。

摩斯漢堡此次三麗鷗聯名新年福袋內含冬季必備保暖萬用毯乙件、可愛派對圖樣收納袋乙個、Hello Kitty &蛋黃哥派對封口夾乙組、超萌3D杯蓋乙個Hello Kitty款及蛋黃哥款隨機出貨、和MOS美味派對分享券12張，價值1,000元起，喜愛三麗鷗明星的粉絲們可留意收藏。

以傳統經典小吃「刈包」為構思的「日式胡麻豬排福堡」12月16日上市，採選可愛的貝殼造型刈包，夾入厚實黃金豬排，放上爽口高麗菜絲，再以特調柚香胡麻醬汁增添風味層次，完成美味可口的「日式胡麻豬排福堡」。早餐推出「日式胡麻豬排福堡」售價70元，福堡細緻Q彈，豬排酥脆多汁，與淡淡柑橘香氣在齒頰間蹦出美妙樂章，品味時再搭配一杯拿鐵咖啡或摩斯咖啡，享受愜意的晨光步調，最是簡單生活中的美好，上午十點半前供應。同時，MOS Order App「安心取溫馨送」推出「冬日限定元氣早餐」嚐鮮優惠套組，內含日式胡麻豬排福堡與中杯摩斯咖啡，優惠價89元，喜愛經典日式豬排的消費者，可把握機會。

暖心順口的「培根奶油濃湯」售價65元，以奶油濃湯為基底，加入爆炒過的培根，與馬鈴薯丁、紅蘿蔔丁等配料細心熬煮，成就出綿密滑順的湯頭，口感馥郁。

摩斯漢堡接力祭出第二波歲末咖啡優惠，12月1日至12月31日止，凡來店消費兩杯大杯摩斯咖啡享優惠價90元、大杯拿鐵咖啡享優惠價120元、季節限定飲品「椪糖雲朵拿鐵」享優惠價60元、澳式拿鐵「摩斯馥樂白」享優惠價65元。此外，MOS Order App「安心取溫馨送」持續推出咖啡週年慶會員獨享量購優惠，活動內容含大杯摩斯咖啡買10送10，原價1,200元，優惠價600元、大杯拿鐵咖啡買10送10，原價1,600元，優惠價800元、大杯摩斯咖啡買5送3，原價480元，優惠價296元、大杯拿鐵咖啡買5送3，原價640元，優惠價400元…等量購組合，可分次跨店領取，最適合慢慢享用及轉贈給親朋好友。

承襲自法國傳統習俗，將祝福的美好都藏在伴手禮中。摩斯漢堡迎接聖誕佳節推出經典伴手禮─「法式樹幹年輪蛋糕」，12月1日起開放預購。「法式樹幹年輪蛋糕」嘗起來有淡淡焦香帶點巧克力甜味，蛋糕體扎實，配上入口即化的巧克力甘納許，口感層次豐富。另，摩斯漢堡也同步推出手工鐵盒餅乾，內含超萌烙印手工餅乾，口味豐富多樣，最適合好友一起分享，兩款禮品搭配6入玄米煎茶或是濾泡式咖啡，原價810元，享優惠價699元，均附專屬提袋乙個，送禮自用兩相宜。

即日至12月31日止，摩斯漢堡更規劃多款節慶應景「MOS美味派對」禮品組合，含最暢銷的「米系列」禮品，池上米餅2入，原價339元，優惠價250元，還有暖心沖泡飲品組合，包括台灣米夾心餅可可粉組，原價408元，優惠價250元、台灣米夾心餅搭配玄米煎茶6入組，原價468元，優惠價250元。凡來店消費任一「MOS美味派對」禮品組合，即附MOS美味派對禮品袋乙個。