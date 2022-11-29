上周六(11/26)是 九合一選舉，許多民眾紛紛返鄉投下神聖的一票，百萬網紅Yumi.K也搭高鐵南下，履行國民應盡義務，只見她曬出僅穿著內衣坐在車廂的自拍照，破尺度的火辣裝扮，再次讓網友眼睛大吃冰淇淋。

Yumi.K上周末投票日，特地搭高鐵南下投下神聖一票，不吝嗇秀出傲人身材的她，如同以往般分享破尺度的火辣穿搭，自拍照中只見她戴著口罩坐在車廂內，視線往下移驚見只穿著內衣，一對傲人北半球直接露出半截見客，還擠出一條深邃事業線，加上一覽無遺的雪白肌膚，讓所有人看得血脈賁張，短短時間就吸引超過3萬人按讚朝聖。

網友眼見Yumi.K大膽穿衣風格，紛紛留言：「我可以坐你旁邊嗎」、「要這麼辣的去投票嗎」、「那個鈕扣似乎有話要說」、「跟你同班車有點爽」、「可以投你一票嗎」、「如果你參選必定投你」、「坐妳旁邊的人看到就受不了」、「穿這樣投票的話、那區的投票所的人超幸福」、「辣死，好康到監票人」、「太辣了，這明天投票所看到，鼻血沒意外是流定了」、「為了坐旁邊必須返鄉」。

Yumi.k先前曬出想穿比基尼逛夜市的照片，傲人火辣身材再次被看光，對此，她做出解釋：「本來帶了一件T恤莫名不見了，差點穿這樣逛羅東夜市」，雖然再次博到新聞版面，不過卻被不少人狂酸：「看上去智商不夠的樣子」、「我就問你哪一次記得穿」、「不穿這樣沒人看」。