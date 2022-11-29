民進黨九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌口頭向總統蔡英文請辭但遭到慰留，引發不少討論。有港媒認為，如果蘇貞昌確定被續留，民進黨這次的兩大苦主：即將卸任桃園市長的鄭文燦和落選新北市長的林佳龍一定會「爆開」，到時蔡英文就不僅僅只是「跛腳」那麼簡單了。

蔡英文2屆總統任內，到目前僅換過3任行政院長，儘管今年民進黨選舉大敗，蘇貞昌仍被慰留。港媒《中評社》評論提到，蔡英文之所以重用蘇貞昌，是因為他能擺平黨內派系之爭，對付在野黨又夠強勢，不過蘇已擔任4年閣揆，民進黨許多中生代都被卡住，無論他是被慰留或自己不願下台，對蔡來說可能都會受重傷。

而在這次選舉過後，民進黨輔選失敗的鄭文燦，以及硬被推到新北參選的林佳龍，後續發展都相當受到矚目。該評論指出，如果蔡英文確定要讓蘇貞昌留任行政院長，鄭文燦和林佳龍絕對會爆開，到時候蔡不僅跛腳，甚至根本「走不動」，而且此舉也將被視為制衡劍指2024大位的副總統賴清德，因此蔡賴之間的關係同樣會引爆。