網紅謝侑芯過去曾是護理師，因此在轉戰直播圈後以小巧迷人的臉蛋以及凹凸有致的身材被封為「護理系女神」。日前曾和朋友們一同去法國遊玩，多次在社群平台上曬出與朋友一同合拍的性感照片，吸引不少人按讚分享。近日，世足賽開打，她也跟上潮流，在IG上曬出身穿阿根廷球衣的照片，笑問網友的支持球隊。豈料，卻惹起網友們的一身慾火。

謝侑芯外貌美艷，之前的IG大帳曾吸引多達90萬人追蹤，被無預警停用後，新開的小帳目前也累積了逾十萬名粉絲。人氣可見一斑。日前，她與友人一同前往法國旅遊，在羅浮宮前僅穿著內衣拍照打卡，還遭到當地警方關切，一時引發網友熱議。

近日，世界盃足球賽開打，吸引不少球迷們關注這場足球界盛會。謝侑芯也緊跟潮流，在IG上曬出身穿阿根廷球衣的照片與影片。然而，與一般的球衣不同，她所穿著的衣服相當緊身短小。下擺僅勘勘遮過她的渾圓美胸。此外，她還巧妙的將衣服中心微微拉起，將胸前兩坨白淨的南半球大方露出，僅透過指尖遮擋粉紅雙點。

雖然貼文寫下「世足賽開打了耶，你支持哪一隊呢？」等字句，讓網友們在底下哀號遍野，可惜阿根廷竟在首戰大爆冷門，以1：2不敵沙烏地阿拉伯。然而，也有部份網友歪樓。將目光聚焦在謝侑芯的身體上。留言寫下「這不是足球，是性感的南半球」、「感覺梅西看到你，所以腿軟了」、「女神的身材真的是一级棒，尤其是那巨乳。」