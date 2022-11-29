雲林縣長張麗善4年前延攬時尚界的陳璧君擔任文化處長，成績亮麗。（雲林縣政府提供）

2022年第15屆「100MVP 經理人」得獎名單揭曉，雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君以「行銷創新」獲選。雲林縣長張麗善表示，陳璧君運用有限的資源及創意，在疫情中逆勢翻轉雲林的觀光人氣，獲獎實至名歸。

第15屆「100MVP 經理人」評選指標包括創新力、領導力、整合力、執行力，評選帶領企業績效成長的100位傑出經理人，陳璧君脫穎而出。

張麗善致賀陳璧君表示，4年前延攬時尚界的陳璧君擔任文化處長，盼藉由她在時尚媒體的豐富經驗帶來創新思維與作法，扭轉雲林文化沙漠的稱號，這幾年她以國際視野及媒體行銷等方式開創雲林縣文化光觀事務，雲林縣觀光人次去年再度以800多萬人次，蟬聯6都以外第一名，成為國旅黑馬。

陳璧君說，雲林縣有許多獨特自然景觀與無形文化資產，逐年整合大小縣內的活動及特色節慶，扣合中央觀光旅遊年政策推出的年度主題，推出多樣化的文化觀光主題活動，透過微電影、直播，行銷推廣在地觀光特色，讓全台民眾開始看到雲林的改變。

2020年疫情衝擊國內旅遊大爆發，雲林縣觀光反而逆勢成長，觀光客人數首度衝破千萬人次，創造約200億元觀光消費產值。此外，雲林縣府文觀處所舉辦的活動，2022年囊括3座國際IAA大獎肯定，包括2022北港燈會勇奪謬思設計獎金獎、2022雲西海洋音樂祭、「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」。

近期陳璧君推動雲林成立第一座國家級草嶺石壁森林療癒基地、雲林表演廳提升為國家級音樂廳使雲門舞集與明華園重返雲林、編纂雲林縣志以完成台灣歷史最後一塊拼圖等，都是雲林文化觀光施政的里程碑。

陳璧君表示，將持續以富含文化底蘊及時尚美學元素，擦亮具有文化深度的「雲林上場」品牌，同時引進創新主題式活動，讓全國民眾看見雲林魅力。

雲林縣陳璧君經理人張麗善