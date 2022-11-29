魔獸霍華德（Dwight Howard）加入台灣職籃T1以來，近日首次公開在時尚活動亮相，他與許多大咖明星現身「2022《GQ》Men Of the Year（MOTY） 年度風格大賞」，只見魔獸穿上筆挺西裝現身信義區走紅毯，面對粉絲的熱情合照與抱抱幾乎有求必應，甚至還熱情地幫粉絲簽球衣，引發不少騷動。

魔獸出席時尚活動，走上紅毯並接受訪問時魔獸興奮透露：「台灣人太熱情，我已經把家都搬來台灣了！」同時，他還特別用中文說到，「你好嗎台灣」，頓時讓現場粉絲大聲尖叫，他也感性表示：「第1次造訪台灣是2005年的事，已是很久以前了，當時我非常年輕，我再次來到台灣，能感受到台灣所有人的熱情感覺很棒」。

不只魔獸，許多明星如陳柏霖、楊乃文、柯孟融、陳亞蘭、吳卓源、Kimbrley陳芳語、周予天、高爾宣等名人今晚也都齊聚一堂，共同歡慶這場時尚盛宴。有趣的是，有網友發現在活動結束後，魔獸立刻在社群平台上追蹤了「國民老婆」吳卓源，而女方也很快回追了魔獸的帳號。

而從魔獸目前IG的關注名單中，除了T1聯賽的球員外，包括藝人納豆、正義、胡釋安、柯震東等人都已被他關注，可見他來台不到一個月，已在認識了不少台灣娛樂圈中的名人。