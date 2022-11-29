全球第二大虛擬貨幣交易所FTX因出現高達80億美元（約新台幣2500億）的資金缺口，已於11月初聲請破產，隨著FTX垮台，整體加密貨幣行業危機進一步擴散，最新爆出另一間加密貨幣貸款平台BlockFi也正式聲請破產，AAX則傳出合夥人捲款潛逃，形同倒閉。

綜合外媒報導，加密幣放款業者BlockFi在28日向法院聲請破產保護，根據法院文件資料，今年夏天加密幣行情崩盤再加上FTX破產，是BlockFi聲請破產的主因。BlockFi早在本月10日就暫停該平台活動，暫停理由是「FTX流動性危機帶來不確定性，公司無法照常營運」，當時就盛傳BlockFi可能破產。

另一家虛擬貨幣交易所AAX，則在宣布11月13日起網站停止用戶取款，關閉長達7-10天後，最新傳出合夥人蘇偉毅（Victor Su）捲款潛逃，AAX形同倒閉，多達200萬用戶的資產被卡住，恐血本無歸。

消息一出令加密幣行情再度受挫，比特幣29日早盤下跌2.7％至16193.24美元，扭轉前兩天漲勢。資深基金經理馬克·莫比爾斯（Mark Mobius）示警，比特幣還有繼續下跌的空間，他預測下一個目標是10000美元，他更強調不會將自己的現金或客戶資金投資於數位資產，「因為太危險了。」