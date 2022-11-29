澎湖縣消防局派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，消防救護車共7車16人前往搶救，以優勢水線將火勢控制。（澎湖消防隊提供）

海巡署第十三巡防區指揮部29日凌晨4時許，接獲民眾報案一艘「永豐祥」漁船在四角嶼附近海域起火燃燒，巡防區立即通報海巡第八（澎湖）海巡隊PP-3539巡防艇趕往救援滅火，船上5人則安置友船「興全益」號，等到火滅之後接續拖帶回到馬公港，經泊靠海八碼頭後由消防局接力，以消防車灑水降溫以防復燃。

澎湖海巡隊表示，巡防區第一時間獲報後，指揮PP-3539艇前往救援，5時發現四角嶼海面有火光，馳往該船發現火勢猛烈，船上5員均安全安置在友船上面，沒有生命危險。PP-3539艇立即施以水龍帶滅火，初步將明火熄滅，但因部分艙間已燒毀，船上無動力及電力照明，恐怕會悶燒復燃，加上擔心「永豐祥」漁船會朝岸際漂流擱淺，6時許遂由友船「興全益」拖帶回馬公港。

澎湖縣消防局獲報之後，派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，消防車與救護車輛共7車16人前往搶救，由分隊長許乃文現場指揮，以優勢水線將火勢控制。該船長對於海巡、消防快速救援，維護生命及搶救該船，致最高謝忱之意。