台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，國民黨台北市議員徐巧芯、王鴻薇被視為熱門人選，民進黨北市黨部前主委吳怡農、北市議員阮昭雄也表態爭取。對此，前台北市副市長李永萍認為，國民黨在立法院的人已經夠少了，不能保住的話，是一大問題，「誰能打得過吳怡農，我認為現在只有戰神王鴻薇能打得過」。

李永萍昨(28)日在政論節目《少康戰情室》中指出，兩個補選跟嘉義市長選舉，對藍營來說都是硬戰中的硬戰，因為民進黨那些痛苦的、失望的、難過的支持者，這一次非常可能報復性的傾巢而出，加上民進黨上次在北市第3選舉區派出的吳怡農表現不俗，且敗選後繼續留在台北市黨部耕耘。李永萍認為，國民黨現在唯一條件就是徵召，而且要一個能更打敗吳怡農的人，她認為直接徵召王鴻薇。

李永萍提及，國民黨在立法院的人已經夠少了，不能保住的話，是一大問題，「誰能打得過吳怡農，我認為現在只有戰神王鴻薇能打得過」。

王鴻薇27日呼籲黨中央立刻做內部民調，並徵召一個最有機會勝選的人；若最後是她被徵召，王鴻薇苦笑稱「我會覺得很累」。民進黨方面，吳怡農盼黨內提名與徵召應以透明為原則，並以民主機制為依據；阮昭雄說，尊重代理黨主席決定。呼聲相當高的王世堅表示他毫無意圖，並認為吳怡農是非常適合人選。