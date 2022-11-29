美股昨夜受FED再伸鷹爪及中國大陸多地爆發反清零抗議活動衝擊，四大指數全面收低，影響日韓股市今早跟跌。而台股選後首日在外資擴大賣超百餘億下，大跌221.64點、收14556.87點，今早又面臨國際股市空軍壓境，開盤亦續跌53.08點、為14503.79點，台積電(2330)也續開低7元、為473.5元，在電金航齊跌下，大盤一路退守14450點，半年線告急，隨後在中小型股多頭買氣漸增下，指數由黑翻紅。

分析師指出，台股今日開低震盪走高，跌幅正在收斂當中，人氣漸漸回籠，近期中小型股活潑度會比較強，不過美股回跌及選舉結果，權值股會有些賣壓，台積電雖然回檔整理，預期也不會跌到那裡去。

盤面上，台積電空方仍占上風，股價開低跌幅約在1.5%左右，回測半年線；車用電池概念攻勢強勁，聚和(6509)、美琪碼(4721)、康普(4739)漲幅在6~8%不等；軍工概念股熱度高燒，精剛(1584)、星通(3205)、雷虎(8033)漲幅在4.5~6.5%不等；中小型個股活潑，台半(5425)、嘉裕(1417)等股價揚升；口罩令即將解除，觀光股走高，燦星旅(2719)鎖在漲停板28.6元，其餘個股也紛紛走高。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，歷次台股不僅在選前有選舉行情，選後也並非選舉行情的結束，甚至台股走勢更值得期待，根據統計，加權指數在近7年來的總統、市長大選後一季，往往能持續多頭行情，至選後半年、一年更是繳出百分百正報酬。

柯鴻旼分析，從美股今年選後續揚的例子來看，選舉過後有利於股市表現，加上台股今年來回檔10個月之久，11月以來外資反手開始積極回補，然而金額僅有今年賣超的一成水準，一但法人資金持續回流，將帶動台股這波反彈行情持續。

台股加權指數上周周線連四紅，中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，美元指數轉弱，非美貨幣出現喘息空間，吸引外資回流亞股，上周台股以生技類股指數上漲5.62%最多，國內九合一大選甫結束，歷史經驗顯示，台股選後有高機率出現慶祝行情，惟短期仍為高檔震盪格局，仍須注意外部通膨、聯準會升息、地緣政治風險等潛在影響因素，建議投資人關注具長線題材的趨勢性發展產業，如車電、網通、資料中心及高效運算，及最上游題材聚集的半導體業。