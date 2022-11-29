日系外資針對瑞昱出具最新研究報告指出，面對半導體產業修正，瑞昱(2379)削減晶圓訂單方面比無晶圓廠同業要晚得多，預估瑞昱第四季庫存水位將達高峰，故維持目標價330元、評等由買進調降到中立，另外，在大中華區的無晶圓廠中，首選仍為信驊(5274)。

日系外資表示，預估瑞昱2023年營收將年減少5~10%，且2023、2024年每股收益比市場預期的低12%、1%，主要是有鑑於2021年周期高峰期間簽署的長期協議(LTA)減緩了瑞昱對周期低迷的反應，瑞昱開始略微下調其前景是在7月，但一直到10月底之前，依舊沒有看到任何有意義的訂單修正。另一方面，瑞昱與聯發科相比，在削減晶圓訂單方面比無晶圓廠同業要晚得多，相信瑞昱的庫存管理目前比聯發科(2454)、聯詠(3034)差很多，且第四季、明年第一季的毛利率恐會受到庫存影響而下滑，維持目標價330元、評等由買進調降到中立。

日系外資表示，預期瑞昱的庫存將在本季達到頂峰，比大多數其他無晶圓廠廠商晚四分之一。按產品線劃分，瑞昱的PC部門(佔銷售額的30~35%)第四季將相較第三季進一步下項修正，預計客戶端IC庫存消化將明年第一季結束，但是，其網路產品部分(佔銷售額的45~50%)，僅在第四季度出現訂單修正，因此，認為調整應該會持續到明年上半年。

日系外資也提到，在大中華區的無晶圓廠中，首選仍然是以數據中心半導體為主的信驊。