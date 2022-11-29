財政部中區國稅局29日表示，獨資之執行業務者及私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院（所）等其他所得者，負責人不得於其事務所列報薪資費用，且其本人日常膳食費亦不得以伙食費列支。

中區國稅局說明，依《執行業務所得查核辦法》第18條第2款規定，執行業務者，除聯合執行業務者已於契約內訂定，其薪資得在不超過同業通常水準核實認列外，不得於其事務所列報薪資費用。又依同辦法第2條第2項規定，私人辦理之補習班、幼兒園、養護、療養院（所），不符合免稅規定者，其所得之查核準用執行業務所得查核辦法規定。

另按財政部67年4月26日台財稅第32701號函規定，執行業務者本人日常之膳食費，係屬其個人之生活費用，於計算執行業務所得時，不得以伙食費列支。

中區國稅局最近查核某養護、療養院（所）2020年度案件，發現其列報獨資負責人領取之薪資支出550,000元及伙食費28,800元，因與執行業務所得查核辦法及財政部函釋規定不符，該負責人之薪資及伙食費不予認列為養護、療養院（所）費用。