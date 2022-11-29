中國大陸多地學生、民眾走上街頭抗議封控，發起抗議運動，國民黨對此表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。

國民黨指出，新冠肺炎爆發至今，中國大陸當局持續進行高強度的疫情管制措施，隨著疫情的發展，在國際逐漸鬆綁的環境下，大陸仍舊實施許多疫情控管措施，造成民眾生活多有不便，包括許多在中國大陸就學、就業的台灣人民。

國民黨表示，隨著近期多起抗議防疫隔離政策事件發生，衝突的擴大絕非任何人所樂見；更不希望持續下去，造成無法挽回的遺憾。

國民黨除了表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。

國民黨基於捍衛自由民主的立場，與大陸的淵源、和對於兩岸關係的責任感，「我們高度關心此事，希望北京政府能夠謹慎應對，做出符合兩岸人民期望的處置與改變。」

中國大陸多地學生、民眾走上街頭抗議封控，發起抗議活動，國民黨對此表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。

國民黨指出，新冠肺炎爆發至今，中國大陸當局持續進行高強度的疫情管制措施，隨著疫情的發展，在國際逐漸鬆綁的環境下，大陸仍舊實施許多疫情控管措施，造成民眾生活多有不便，包括許多在中國大陸就學、就業的台灣人民。

國民黨表示，隨著近期多起抗議防疫隔離政策事件發生，衝突的擴大絕非任何人所樂見；更不希望持續下去，造成無法挽回的遺憾。

國民黨除了表達與自由人權站在一起的立場外，更呼籲大陸當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬「疫情控管措施」，在防疫和人民生活中取得平衡，更要避免衝突持續擴大。

國民黨基於捍衛自由民主的立場，與大陸的淵源、和對於兩岸關係的責任感，「我們高度關心此事，希望北京政府能夠謹慎應對，做出符合兩岸人民期望的處置與改變。」