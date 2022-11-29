一名女網友表示，從小到大父母保護她如溫室裡的花朵般，導致她18歲還不會用洗衣機，不知道倒垃圾要等垃圾車，也不知哪裡有賣專用垃圾袋等，只要她想嘗試學習新事物，父母就會以「那個很危險」制止她，她無奈地說，「怎樣才能獨立？我真的不想當廢物。」貼文曝光網友一面倒要她搬出去，紛紛鼓勵她，「妳有覺察到就很棒了」。

原PO昨（28）日於論壇《Dcard》指出，從小到大父母就很保護她，限制她不能做家事、騎腳踏車、開伙等，導致她今年21歲對外界一無所知，為了獨立自主，18歲上大學那年她偷偷在網路找出租的房子，開始學習一個人生活。

原PO表示，搬到外面住才知道自己是完全沒有生活能力的白痴，不知道倒垃圾要等垃圾車，以為只要放在電線桿旁就好；不知道如何操作洗衣機；甚至不知道哪裡有賣專用垃圾袋，朋友跟她說可到超商購買，但她在超商逛了好幾圈都不見垃圾袋，問店員才知要向櫃台購買。

原PO說，現在她又搬回家裡住，上個月她靠租借UBike學會騎腳踏車，讓她動起想學騎機車的念頭，但又立刻被父母制止，「這個很危險」。她說她真的很煩惱，「到底要怎樣才能讓我獨立？我真的不想當一個廢物」。

原PO的心境曝光，網友紛紛留言，「真的想要不變成廢物，就是搬出去獨立啊」、「我覺得幸好妳有自覺，再來就是可能要有一顆強大的心，如果想要獨立的話就要有勇氣去承受別人的言語，祝福妳能成功啦」、「我覺得妳有覺察到問題就很棒了，這就是變好的第一步」。