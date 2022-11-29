英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨（28）日發表上任後首場重大外交政策演說，他批評過去10年英國政府與中國大陸發展的緊密經濟關係太過「天真」，宣布英中關係的「黃金時代」已經結束。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）28日宣布，英中「黃金時代」已經結束。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，蘇納克昨日在倫敦金融城市長年度晚宴（Lord Mayor's Banquet）上發表首場重大對外政策演說，他宣布：「所謂的黃金時代已經結束，認為貿易能導致社會及政治改革的天真想法也已經終結。」

他措辭嚴厲，抨擊前政府採取的對陸政策，強調他不會接受「炒短線或一廂情願」，稱將用「強健的實用主義」（robust pragmatism）對待競爭者，取代一廂情願的想法。

蘇納克口中的「黃金時代」是英國前首相卡麥隆（David Cameron）於2015年首度提出，意指英中發展更緊密的經濟關係。

關於近期大陸多地發生的反封控示威抗議以及BBC記者在採訪中被毆打及逮捕，蘇納克昨日表示，北京「已選擇進一步鎮壓」，「包括毆打一名BBC記者。」

他警告，英國的對手們正在為「長期」做準備，英國也必須以「更長遠的眼光看待中國」，「我們認識到中國對我們的價值及利益構成系統性挑戰，隨著它走向更強大的專制主義，這個挑戰變得更嚴重。」

外媒先前曾報導，前英國首相特拉斯（Liz Truss）計畫在英國國防安全與外交政策綜合檢討報告（Integrated Review）中將中國大陸定調為「威脅」，蘇納克昨日並未使用「威脅」一詞，而是用「系統性挑戰」來稱呼北京，他警告避免使用冷戰言語，坦言不能忽視大陸對全球事務的影響力、以及協助應對經濟穩定及氣候變遷等共同挑戰的能力。