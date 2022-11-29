日本首相岸田文雄日前在泰國與中國國家主席習近平面對面會談，兩國恢復對話的同時，民間交流持續熱絡。兩國企業高層28日在線舉行中日企業家和前高官對話（日中CEO峰會），暢談經濟合作並通過聯合聲明。同時，日本駐中國使館也舉行卡達世足賽觀賽活動，希望深化兩國年輕一代的交流。

共同社報導，日中CEO峰會約50人參加會議，為應對高齡化社會和面向去碳化的綠色轉型（GX）等共同課題進行探討。日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和表示，日中雙方在全球環境問題上合作的空間很大，希望活用各自的優勢，為構建永續社會做出貢獻。

中國國務院總理李克強也發來視訊寄語，期待雙方在醫療護理和穩定供應鏈等方面加強對話與合作。峰會聯合聲明表示，考慮到俄烏戰爭等國際局勢日趨不穩定，雙方「需要推進日中經濟穩定且建設性發展，實現更高水準的雙贏成果」。聲明還就推進數位轉型（DX），對具有信賴性的自由數據流通，和跨國性數據利用等方面，雙方均認為有其重要性。

配合卡達世足賽，日本駐中國大使館27日在北京舉行觀賽活動，作為兩國邦交正常化50周年紀念活動，共約100人參加。據了解，這是北京的大使館首次作為場外直播（PV）會場使用。會場有民眾穿著歷代日本隊隊服，當天日本對哥斯大黎加的下半場比賽中，日本隊失分時，還有男性觀眾發出遺憾的聲音。

從2010年起一直為日本隊加油的公司職員王戰（28歲）表示，當天的比賽結果雖然難以接受，但日本隊還有晉級淘汰賽的希望。一名銀行職員（39歲）表示，有這次觀賽機會很棒。活動開始前，前日本隊教練岡田武史發來視訊寄語表示，中國的球員培養能力提高許多，「希望能迎來日本和中國切磋的時代」。報導指出，岡田曾在中國職業球隊執教，在當地有很高的知名度。