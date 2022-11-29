消息面：

1.被喻為「聯準會鷹王」的聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周一表示，金融市場仍然低估明年升息立場轉為激進的可能性，央行在抑制通膨方面仍有許多工作要做，聯邦基金利率可能需要升至介於5%～7%區間下限，才能達到政策足夠具限制性的目標，因此明後兩年利率可能需要保持在5%以上。布拉德今年擁有聯準會（Fed）決議的投票權。

2.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的一場活動上表示，美國的通膨仍然太高，需要進一步收緊貨幣政策，而受到激進的升息周期影響，到今年底美國的通膨率估將放緩至介於5%～5.5%，明年進一步降至3%～3.5%，但明年底美國失業率可能會從目前的3.7%上揚至介於4.5%～5%。此外，威廉斯表示，具有限制性的利率水準有必要維持一段時間，可能一直持續到2023年，但2024年是有降息的可能性。

3.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示美國央行不會很快停止升息，目前尚未達到能結束緊縮政策的境地，仍需要看到更多通膨數據才能做出相關決定。

4.Adobe Analytics發布初步調查指出，美國「網路星期一」（Cyber Monday）銷售額估將達到116億美元，較去年成長8.5%，並再創歷史新高。Adobe Digital Insights首席分析師Vivek Pandya表示，儘管通膨高漲讓家庭預算吃緊，但各種超優惠的折扣仍吸引消費者「買爆」，「網路星期一」將成為本季的一大亮點。

5.歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，她不會冒然就認定歐元區通膨已經到頂，該區域的通膨前景仍然偏向上行，歐洲央行應該會進一步升息。她並預期今年第三季歐元區國內生產毛額（GDP）成長率放緩至0.2%。

6.美國駐中國大使館呼籲當地的美國公民備妥14天的藥物、瓶裝水與食物，稱中國疫情升高，當地政府已經擴大防疫封控措施。

7.聯準會（Fed）官員否認美國央行可能很快就會降息以重振經濟的觀點，美國公債價格陷入震盪，尾盤10年期指標公債殖利率跌1.3個基點，報3.689%，盤中一度下跌8.2基點，也曾反彈上漲1.8基點。美元指數尾盤漲0.75%，報106.75。

8.受美元先跌後漲影響，周一紐約期金收跌0.8%或13.5美元，報每盎司1755.3美元，盤中一度升至11月16日以來新高。中國內部陷入動盪，避險情緒升高，帶動金價上揚，惟聯準會官員立場強硬的發言，帶動美元走高，使金價承壓。

9.產油國可能減產的傳聞，扺消了中國疫情惡化不利於原油需求前景的預期，周一紐約期油收漲96美分或1.26%，報77.24美元，盤中一度重挫3.51%，跌至每桶73.6美元，創下去年12月以來新低。布蘭特期油收跌44美分或0.52%，報每桶83.19美元，盤中一度跌至80.61美元，創下2022年1月4日來新低。合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟友將於周日開會討論產能安排，市場傳出繼11月減產200萬桶/日後，OPEC+在本次會議將再度做出減產決議。