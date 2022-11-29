九合一選舉綠營北市慘敗，民進黨立委何志偉痛批有「黑道」在陳時中競選團隊核心，「難怪選情會核爆」，更點名英系要角洪耀福、黃承國等人；洪則痛罵何是「民進黨敗類」，雙方相互開砲。媒體人朱凱翔表示，何、洪兩人開撕毫不意外，因此次綠大敗，民進黨內其他派系袖手甚至倒打一耙，其實也是關鍵因素，他們的目的就是要英系倒台。

民進黨台北市長之戰大敗後，何志偉痛批有「黑道」在陳時中競選團隊核心，「難怪選情會核爆」，更點名英系要角洪耀福、黃承國等人。洪則在臉書痛罵何是「民進黨敗類」，傷害陳時中以及競選團隊，何則回應「公道自在人心。」

朱凱翔27日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示：「何志偉與洪耀福開撕，意外嗎？民進黨大敗是因為國民黨真這麼強嗎？還要加上其他派系袖手，甚至倒打一耙，就要你英系倒台啊！」

朱凱翔指出，民進黨內同志先打洪耀福這些人，這種行為古代叫作「清君側」，會嚷嚷著「皇上啊！都是這些奸佞害您啊！」「洪賊不除無寧日」之類的，因為他們不好直接打皇上，只好都說是佞臣搞鬼。但是其實演歸演，大家還不都揣著明白裝糊塗，皇帝本人才是最混蛋那個。