C羅慶祝得分。（路透）

葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）對戰烏拉圭時出現有趣的「爭議進球」，隊友B.費南德斯（Bruno Fernandes）第54分鐘從左邊禁區外遠距離傳中，C羅埋伏在大門前躍起頭槌破網，隊友紛紛跑向C羅慶祝。其實這球根本沒有碰到C羅的頭皮，因此被改判為B費的進球，他這記「傳中」實際上是個不折不扣的「射正」，不需要C羅來改變方向。

英國ITV球評索內斯（Graeme Souness）說：「他的反應表示他有碰到球，但是從攝影機角度看不出來，我不認為他有碰到球。這只有他自己知道，如果他沒碰到球，那他還真的是很會演戲。」

賽後球迷熱議，C羅應該知道自己沒頂到球，但他還是理直氣壯做出進球的慶祝動作，一些球迷嘲笑「可憐的B費沒有獲得慶祝」「C羅無恥地把進球占為己有。」然而不管是誰進球都不影響葡萄牙得分，只是C羅是否冒功成為有趣的話題，他們兩人還曾是英超曼聯的隊友。

B費說：「這球是誰攻進的並不重要，反正我們都很高興。我認為C羅有碰到球，因為我本來就是要傳給他的。最重要的是我們戰勝了非常強悍的對手，以及我們下一場想要搶得勝利（對韓國），力求以不敗之姿晉級。」