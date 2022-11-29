為提供客人有別傳統的咖啡體驗，台北中山九昱希爾頓逸林酒店與知名咖啡品牌illy合作，即日起除於一樓La Salle森酒吧推出美式、拿鐵、卡布奇諾等經典人氣品項外，亦有口感清新爽颯的「洛神咖啡」、融合節慶與冬季冰條為靈感的「拆禮物」等花式咖啡飲品供消費者選擇。

清爽的「洛神咖啡」售價320元+10%，以美式咖啡為基底，添加洛神花糖漿、桂花茶與檸檬汁後，再灌注二氧化碳以呈現氣泡水一般的口感；啜飲時，感受帶有花香的酸甜滑過味蕾與入喉後的微苦餘韻。

將基底由美式咖啡改為咖啡琴酒（coffee Gin）後調製的「微醺洛神」450元+10％，以帶點奇幻的分層色，與清冽中帶點酸甜的口感，展現成人獨特品味。同樣以咖啡琴酒為基底，加上金巴利、紅艾酒與覆盆子糖漿而成的這杯「尼格羅尼咖啡」450元+10％，以咖啡帶出莓果與微醺氣息，風雅迷人。

充滿節慶感的「拆禮物」價格為450元+10%，將濃縮咖啡結合自製蛋奶酒（eggnog）後再烘烤杯口上的糖片，不僅呈現有如冰條的視覺效果，每杯更是獨一無二的桌上風景；飲用時須以湯匙打碎糖片，除了增添風味，更多了點童趣。「雨過天晴」380元+10％特選美式上漂浮一朵鬆軟的棉花糖白雲，隨著熱氣上升緩緩落下甜甜細雨，有點詩意也有點浪漫氣息，讓人意猶未盡；加上白雲裡藏一顆白巧克力脆皮磅蛋糕球，更多了點可愛的驚喜。

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