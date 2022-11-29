國防部今公布民國112年國軍形象月曆，主題「時刻衛國」。國防部提供

國防部今公布民國112年國軍形象月曆，主題「時刻衛國」。國防部提供

國防部今公布民國112年國軍形象月曆，主題「時刻衛國」。國防部提供

國防部於上午發布民國112年國軍形象月曆，文宣心戰處處長王俊傑少將表示，在月曆設計之初，即希望將官兵不分晝夜，保衛國家、守護家園的信念，透過形象月曆傳達給國人，因此主題訂定為「時刻衛國」，規劃「撼天震地」、「衛海靖疆」、「志在沖天」、「制海雄風」、「獵敵利器」、「薪火相傳」、「神鷹展翅」、「壯志凌雲」、「定海安邦」、「一擊中的」、「強戟神弓」、「忠貞鐵衛」等12個月份子題，將官兵勤訓精練、戮力戰備的畫面，完整、忠實的呈現在國人面前。

為了呼應主題，封面以雲豹甲車、塔江軍艦、勇鷹號教練機融合飛機引擎噴口圖樣，嵌入「時鐘」元素，向國人傳達從年頭到年尾，從清晨到黑夜，時時刻刻、分分秒秒，始終有人為守護家園的安全付出心力，同時以國軍各類武器、彈藥均為圓形口徑，象徵國軍如同心圓般，團結一致、全方位守護國家安全與國人生活福祉的堅定信念。今年月曆圖像部分，由國防部青年日報社執行拍攝，攝影團隊從陸、海、空軍、憲兵等單位年度重大演訓中，精挑細選了12張照片，包含「國造CM-11勇虎戰車戰車砲射擊」、「成功、康定級艦編隊航行」、「幻象2000戰機戰備起飛」、「雄風三型飛彈射擊」、「標槍飛彈射擊」、「聯合入伍訓練開訓」、「AH-64E攻擊直升機射擊」、「F-16V戰機編隊巡弋」、「成功級艦發射標準一型防空飛彈」、「雙聯裝刺針飛彈射擊」、「天弓三型防空飛彈射擊」、「紅隼反裝甲火箭射擊」等氣勢磅礡的演訓場影，彰顯國軍「處處皆戰場、時時做訓練」的精神及意涵。

國防部上午記者會特別安排4、6、7月及12月份形象月曆主圖的單位代表：海軍海鋒大隊褚明陽士官長、陸軍軍官學校徐育汝同學、陸軍601旅林安倫上尉及憲兵第202指揮部林姿妗中士等4位官兵及學生代表，現身說法介紹當月子題所代表的意義及述說如何從所負責的工作職務中，展現時刻衛國的決心。海軍海鋒大隊褚明陽士官長說，他在單位主要負責督導飛彈的裝備保養與操作，此次「海、空軍飛彈射擊任務」所獲得的經驗，除增加自身信心外，也讓他體悟到「傳承」的重要性，將經驗分享並且傳授給新進人員，發揮錨鍊精神，藉以提升中隊戰力，時刻展現捍衛海疆之決心。

陸軍官校徐育汝同學表示，從小到大很多人問我為什麼會想要從軍，其實答案很簡單：我想珍惜並守護身邊擁有的一切美好事物，並期許經歷過入伍訓練的自己，在接受學年教育的淬鍊後，能成為仰不愧於天，俯不怍於地的中華民國軍官。陸軍601旅林安倫上尉說，這是他在飛行訓練結訓後首次參加聯勇操演，操演前在地面經過學科及模擬機的反覆研討、練習，飛行前教官不斷地耳提面命，才能在操演中精準打擊目標，順利達成任務，希望透過持續不斷累積任務及飛行經驗，提升飛行技能，增進陸航的整體戰力。

憲兵第202指揮部林姿妗中士則說，執行紅隼反裝甲火箭彈射擊訓練中，除了訓練射擊精準度，也體會到該武器的威力不可小覷；在面對國際局勢的變化下，除了平時克盡職責，也要時刻謹記，捍衛國土及人民生命財產安全是我們的使命。

王俊傑最後表示，今年的月曆我們會分發至全軍的連級單位與獨立據點營區，也有部分會提供給國軍發言人、青年日報、漢聲電臺的臉書專頁與粉絲互動，邀請朋友們把握機會，關注並參與粉絲專頁活動，就可以把精美的國軍月曆帶回家。