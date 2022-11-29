高雄市橋頭區51歲李姓男騎士日前在接受警方盤查時，從外套口袋拿出檳榔盒，盒內有兩小包毒品。接著就上演他與另一名友人互相推託毒品是對方的戲碼，警方將兩人帶回調查。

橋頭分駐所員警於11月23日凌晨在橋頭區成功南路與橋新六路巡邏時，看到兩名男子同乘1輛機車，未開大燈，警方察覺有異，攔下兩人查驗身分。

騎車的的44歲陳姓男子表示，他到高雄找李姓男子，兩人打算一起騎車回台南準備隔日工作。當警方請兩人出示隨身物品查看時，李男自外套口袋拿出檳榔盒，並表示檳榔盒是剛剛陳男騎車時，怕從口袋飛掉而暫時保管的物品。

沒想到才剛說完，李男就發現檳榔盒內夾帶兩小包毒品，李男頓時傻眼，連忙質問陳男：「你怎麼不說檳榔盒是你託我保管的？」只見陳男神情緊張地回答：「是在你身上找到的，我承認有什麼用？」聽到這樣的回答，李男瞬間爆氣狂罵，警方於是將兩人帶回分駐所，釐清案情。

在巡邏車上，兩人仍一路爭辯；到了分駐所，陳男才向警方坦承，檳榔盒裡面的兩包安非他命是自己的。警方依規定對兩人採尿並依持有毒品罪移送橋頭地檢署。