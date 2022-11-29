在追求愛情中，有些人善於利用花言巧語來捕獲對方的心，有些人則是用實際的行動來證明自己的決心，《星座運勢》專欄指出，天蠍座、摩羯座、水瓶座非常不好追求，需要有超強的毅力和做好持久戰的準備，才有辦法打動他們。

第三名：天蠍座

很多人都說天蠍座是一個高冷的人，因為他們很難靠近，甚至有時候還會顯得冷漠，其實這並非他們的本意，只是缺乏安全感，高冷只不過是保護色，光這一點，就可讓人覺得很難追，再加上他們心思細膩，比較神秘，更讓人摸不著頭緒，但其實他們是一個在意感情的人，能分清愛與被愛的差別，如果不是想愛的人，不管怎麼追求，都不會答應，不過盡管天蠍座冷豔神秘，當遇到想愛的人時，也會變很好追，有超強的判斷力，能夠清楚知道誰才是值得被愛的人。

第二名：摩羯座

摩羯座天生內向，讓人覺得追求他們並不是那麼容易，在社交圈中，總是處於被動狀態，不過雖然不夠主動，不善於表達感情，但他們其實也是非常挑選另一半的，並不是所有主動靠近摩羯座的人都能被善待，就算看起來比較老實，但卻有大智慧，當別人在面前玩心機，都能夠被他們輕易看穿，用套路追求摩羯座，根本達不到預期效果，這就是為什麼摩羯座比較難追，他們的愛情完全靠自己的感覺，而且會是他們未來規劃之一。

第一名：水瓶座

水瓶座喜歡交朋友，只要保持一顆真誠的心，自然不會將你拒之門外，但他們最討厭逢場作戲，一旦惹他們不高興，就不會再理你，有些人是害怕孤獨才去交往，但水瓶座正好相反，他們非常享受孤獨，憑實力單身，沒有人能夠輕易了解他們，如果要追求水瓶座需要很大的勇氣和耐心才能繼續下去。