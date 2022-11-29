國防部今天上午公布民國112年寒假戰鬥營規劃，文宣心戰處處長王俊傑少將表示，近來接獲許多家長、同學來電關心詢問，戰鬥營活動因疫情已停辦兩年，現今疫情趨緩，國防部與青年學子們都期待著戰鬥營活動能順利辦理。明年寒假戰鬥營預於民國112年2月7、8日兩天，在北、中、南、東，推出各式營隊，讓青年朋友透過營隊活動了解國防，支持國防。

國防部配合防疫規範辦理寒假戰鬥營，展現國防自主成果，以「國防體驗，挑戰極限」為主題，搭配近年來廣受歡迎的阿帕契、黑鷹、特戰戰技及兩棲勇士戰鬥營等熱門營隊，讓整個寒假戰鬥營更豐富精采。在國防自主部分，有新興兵力的國造艦艇、新式勇鷹高教機，也有雲豹甲車等多項先進的武器裝備；另外，因應國際情勢發展，國人關心國防議題，特別開辦「軍事媒體體驗營」，藉以了解國軍新聞專業能量，認識國防的「無形戰力」，讓青年學子透過近距離接觸國防，也讓國人對國家安全更具信心。

為完善防疫作為，確保參與學生的健康，每一個營隊僅開放40個名額、13個營隊，共召訓520位學員。從12月1日(星期四)中午12時起，開放申請、確認個人帳號；12月11日(星期日)12時開始報名，至12月16日(星期五)下午17時截止。相關報名流程公布於「國防部政治作戰局-政戰資訊服務網」與「全民國防教育全球資訊網」，有任何疑問也歡迎打電話來詢問，國防部會竭誠的為大家說明與服務。