孫沁岳愛動漫愛出一片天。（百鴻揚提供）

孫沁岳愛動漫愛出一片天。（百鴻揚提供）

孫沁岳愛動漫愛出一片天。（百鴻揚提供）

孫沁岳經營YT頻道兩年多，甫於上月底才在「走鐘獎」獲得「潛力新星獎」，近日又入圍「2022誠品閱讀職人大賞」的「最佳說書人」獎，與蔣勳、謝哲青、陳鳳馨等人競逐同一獎項，令他驚喜又意外：「我們（公司）沒有主動報名，還能與這麼多優秀的前輩並列，真是太榮幸了！」

孫沁岳從小喜歡動漫，如今除了演員身份，還憑藉對動漫的興趣與專業，斜槓知識型Youtuber闖出一片天；很多人好奇他這項興趣，在小時候沒有遭到家長大力反對？孫沁岳說：「我是受我媽媽影響的，她很愛看漫畫，而且她很年輕就生下我，我記得我第一次和她一起看的漫畫是《金田一少年之事件簿》，雖然當時還很小，有些地方看不懂，但已經被吸引。」

媽媽對他的教育方式很開放，不反對他看漫畫，他卻曾因為看漫畫看到肺炎住院。回想這段往事，孫沁岳感到很不好意思：「以前我每天有50元午餐費，但我只會花10元買麵包，其他40元就存起來買漫畫，長期營養不良的結果，就是生病還感染了肺炎，住院住了一個禮拜。」

他2012年以男團「4ever」唱跳歌手的身份出道，之後轉往戲劇發展，演了幾年戲之後想要再進修，於2018年成功考取北京中央戲劇學院，「北漂」兩年幾乎花掉他之前拍戲存下的積蓄，加上消失兩年重返演藝圈的初期工作很不穩定，起心動念開始經營自媒體：「我一開始就想做知識類頻道，把稿子寫好，講我喜歡、有把握的東西，會感到比較自在。」

目前他的頻道「孫沁岳」已有30萬訂閱，但他從找資料、寫稿、拍攝到剪輯完成，平均一支片要花80小時才能完成，也經常帶著電腦到拍戲現場、趁空擋邊剪片；雖然辛苦，他卻樂在其中。據悉，他最高紀錄一個月接了7支業配：「我曾經碰過開價1000元的廠商，我還問對方『請問是美金嗎』？」現在業配收入比較穩定，他請表弟來當員工幫忙，之前一個人做，從找資料到拍到剪都是自己一個人，在拍《三隻小豬的逆襲》時，王傳一還催他去剪片。

他非常感謝在頻道草創初期，第一個來找他拍業配影片的廠商：「當時我完全不懂行情，開了非常親民的價格，而且我跟自己說，之後如果有機會再合作，我不會自動漲價，但他們人很好，至今我們還是保持合作，而且他們幫我加薪滿多的。」

如今頻道邁向穩定，讓媽媽很放心，但孫沁岳並沒有放棄對戲劇的熱愛，不僅在民視《決勝的揮拍》中飾演大反派，他說：「我從來不擔心因為演反派被討厭，反而希望可以被討厭。」令他最開心的，是今年參與了改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二作品的影集《聰明鎮》，和梁詠琪、金馬新人陳姸霏、小S的大女兒許曦文合作，孫沁岳說：「我一直都很想拍動漫改編的作品，在台灣這樣的機會不多，這次竟然可以完成心願，而且是大師伊藤潤二，真的覺得很幸運。」