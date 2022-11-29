由於為其債務違約提供保險的成本上升，周一瑞士信貸(Credit Suisse)債券價格下跌。目前在客戶的資金外流，以及可能出現更多訴訟之後，瑞信正極力爭取投資人信心，瑞信股價周一也跌到新低。

根據標普全球市場情報的資料，瑞信5年期的信用違約交換(CDS)較上周五暴漲了53基點，來到歷史新高的398基點。瑞信CDS在今年的開盤為57基點。

瑞信債券也面臨壓力，一級的美元計價債券下跌逾2美分，創下近幾周最低水準。

瑞信在上周宣布，第四季稅前虧損將高達15億瑞朗(約15.8億美元)，該行並揭露，富人客戶已經撤出大量資金。

此導致了瑞信流動性大幅下降，並違反了某些監管規定。

此外，瑞信還在一份增資的文件中公布一訊息，聯準會打算就倒閉的投資公司Archegos問題，對瑞信展開調查。聯準會的宣告顯示，瑞信可能會因與Archegos的關係，面臨額外的罰款。

投資人在周一正在消化此一消息。

瑞信股價周一下跌4.2%，報3.01瑞朗，跌破新低紀錄。