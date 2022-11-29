九合一大選落幕，台大醫院婦產科名醫師施景中28日指出，聽到有朋友說，選前幫忙指揮交通、幫助學童上學的里長候選人，當選後馬上消失匿跡，立即現出真面目，感嘆選舉真是個照妖鏡。

施景中昨（28日）在臉書說道，競選結果才公布2天，就有候選人選前誇大的政見面臨跳票，還聽到朋友說，競選前幫忙指揮學童上學交通的里長候選人，當選後馬上消失匿跡。他指出，選前說膨風話和偽裝都很容易，但選後立即現形，大嘆「選舉真的是個照妖鏡。」

施景中接著話鋒一轉，表示花蓮門諾醫院婦產科主任廖基元28日打電話給他請教病人問題，懷疑病人是植入性胎盤，讓病人從花蓮跑來台北就醫，但經高解析度超音波檢查確認不是後，病人開心回到花蓮繼續拜託他接生，而病人的先生也是廖基元20多年前接生的，「廖主任已經70多歲了，還站在第一線，日以繼夜」，相較於候選人選舉前後兩個樣子，「真正默默做利益眾生的事的人，反而沒人看見」，

對此，網友紛紛留言，「我也遇過，選前天天站垃圾車前幫倒垃圾，選後整個失蹤」、「這次選舉證明台灣人的選票很廉價，選票都不選票了」、「選那麼多年都知道政治人會端牛肉，還喜歡那種開芭樂票的，連貪污的都能當選，跳票不意外」，更有人笑說「下一次的政見應該就是送房子了吧」。