歐美持續高通膨，造成貨幣政策難以處理。中央銀行總裁楊金龍指出，受到供給面因素影響，2021年以來台灣通膨率上揚，所幸至今台灣通膨率持續在2%以下，與多數主要經濟體比較，台灣通膨表現相對穩定。

中央研究院經濟所60週年所慶暨總體經濟計量模型研討會29日邀請中央銀行總裁楊金龍，以「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」為題進行專題演講。他在演講中，多次表示，相較於各國，台灣在此波對抗高通膨的成果，「做的比較好！」

楊金龍指出，台灣在1971年有高通膨，同時間薪資也在上升，是因為當時的開發中國家特性，2008年至2020年政府採行供給面措施，台灣通膨呈現穩定且偏低。2020年疫情全球大流行以來，全球貨幣供給過多，利率又偏低，成為全球通膨爆發的隱憂。

楊金龍表示，中央銀行在2021年之後，採價量並行、漸進緊縮貨幣政策，抑制通膨預期。與美、歐等經濟體比較，2021年以來台灣通膨表現相對穩定，原因有四大項：1、受疫情衝擊較小且循序解封，未影響商品生產；2、政府採平穩物價機制，且較無物流不暢通、勞動市場緊俏等供應鏈瓶頸問題。

楊金龍進一步指出，第3因素為台灣與主要經濟體對於能源價格上漲之應對機制不同；第4是台灣因應疫情之財政及貨幣政策激勵規模相對較小。

此外，楊金龍也說明，為什麼台灣升息的幅度低於其他國家，台灣緊縮貨幣政策程度相對溫和，主要考量有四：1、美歐等經濟體積極緊縮貨幣政策，實際上也對台灣的經濟、物價與金融帶來緊縮效應；2、今年國內物價上漲，主要受供給面因素影響；政府持續以供給面措施因應，對整體物價的穩定有很大的幫助。

第三部份，楊金龍分析，是央行採行價量並行方式，適度緊縮貨幣政策，制約了通膨預期，因此有了第四項的今年台灣物價漲幅相對美、加、歐及部分亞太地區低。