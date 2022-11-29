桃園一間按摩會館日前被喬裝成客人的員警查獲做半套服務，女子按摩時作勢觸碰下體，稱「不會抓只會摸」接著幫忙手淫遭逮；會館負責人事後稱曾嚴正告誡員工不得從事性服務，事發當下他不在店內，法官認為業者不會冒著被查獲將血本無歸、面臨刑責下同意員工做性服務，且檢方無提出其他證據，判業者無罪，檢方上訴遭駁回。

判決書指出，該名蘆洲分局行政組警員前年9月10日佯裝成客人，到該會館按摩，他當時問女子是要「抓龍筋」嗎，對方說「不會抓只會摸」便脫下他的內褲，他再問「要打手槍嗎？」對方說好且不用加錢，他即表明身分，女子遭逮解釋當時只是想讓客人舒服，沒有另外收費，當天是第1次做這種服務。

法官認為，該會館負責人當時不在店內，事發後第一時間趕回店內斥責女子，他稱店裡都是做純按摩，曾告誡店裡小姐不可做色情交易，如果她們不聽話違反規定，要為自己的行為負責，法官認為根據現場錄音光碟不能證明該負責人有容留或媒介女子與他人做猥褻行為，在檢方舉證不足之下，判該負責人無罪。

且現場未查獲色情行業相關之證物如保險套、暗鎖、遙控器、警示燈等設備，因此難認定該業者是經營色情行業；此外店內其他按摩女子也稱業者曾明確表明不能做色情按摩；不過檢方仍認為女子稱免費手淫，是因為業者允許，不然不會冒著違規風險，又不額外收費做此事，不過法官認為業者不會冒著做性服務被查獲，除血本無歸，還須面臨刑責的風險；檢方不服判決提上訴，法官仍判駁回，仍可上訴。