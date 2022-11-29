北市一名男子2009年再婚後，經常與前妻聯繫，2015年間更索性不回家，與妻子分居長達6年之久，讓妻子心寒向法院訴請離婚。士林地院審結，判准離婚。可上訴。

判決書中，女方主張，於2009年間與男子阿廣（化名）結婚，但婚後阿廣經常不顧及她的感受，頻繁與前妻聯繫，2015年間阿廣索性不回家居住，至今兩人已分居滿6年。

女方表示，兩人分居後，阿廣最初仍穩定於每月1日給她2萬元，以便支付房租及生活費，豈料2021年9月開始，她前往阿廣公司尋找對方欲索討生活費，卻發現阿廣已退休，無方法能聯繫上阿廣，向警局通報失蹤人口也毫無進展，認為這段婚姻已無法繼續維持，故依法訴請離婚。

士林地院審理時，阿廣並未到庭辯論，也未提出書狀聲明及陳述，故法官認定女方主張為真，另法院調閱北市警察局北投分局的失蹤人口資料，確定阿廣至今仍未被尋獲。

法官指出，阿廣於2015年起就故意不返回租屋處與妻子共同生活，雙方分居超過6年，阿廣也未提前告訴妻子退休一事，未依規定給付妻子房租與生活費等，均顯見阿廣無維繫婚姻的念頭，此段婚姻無回復的可能性，故准許離婚。可上訴。