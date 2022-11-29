因《延禧攻略》爆紅，有著最美妃子之稱的張嘉倪日前驚傳老公買超出軌的消息。對此，她第一時間發文回應：「愛得起，放得下。」讓外界認為是在宣布離婚的消息。近日，她在風波後首次現身，被網友拍到與好友在餐廳聚餐的照片，氣質出眾的她被網友大讚勝過前夫新歡。

買超在2014年和張嘉倪求婚成功，婚後育有兩子。還曾一同參加過綜藝《妻子的浪漫旅行2》大秀恩愛，讓網友們相當羨慕。豈料，買超近日被陸狗仔「攝影劉大錘」爆出與朋友聚會回酒店休息後，在深夜大約2點左右，有一名妙齡少女搭車到酒店找他。並且他親自下樓帶女子上酒店，路上還溫柔幫忙提東西以及摟著女方的身體。對此，張嘉倪迅速在微博上發文表示「愛得起，放得下。」被外界解讀成是準備離婚了。

張嘉倪在微博上發文回應風波。(圖／翻攝自張嘉倪微博)

昨(28)日，有網友偶遇張嘉倪與友人在餐廳聚餐。只見照片中的她身穿白色襯衫，耳上別著一款簡單的耳釘。整個人看起來樸素卻優雅。此外，網友指出她全程帶著笑意與朋友聊天，看起來並未因買超的事件而受到影響。指出「雖然張嘉倪在《延禧攻略》後，並無高熱度作品推出。但她顏值出眾，在娛樂圈打滾多年，勝過買超的大學生新歡不知多少倍。」憤而群嘲買超是「瞎了眼」。

有網友偶遇張嘉倪與友人聚餐。(圖／翻攝自微博)

事實上，在爆出買超出軌不久後，有網友指出其實張嘉倪在五月更新的貼文中，就可看出離婚的苗頭。因為她在買超的生日當天，祝福他的貼文寫下：「彩虹是微笑的臉，感恩過去的快樂時光有你相伴！生日快樂。」讓外界疑惑明明是夫妻，為何要「感恩過去的快樂。」遭疑兩人其實早在5月就已經離婚。這讓網友們也為買超出面緩頰，指稱若是已經離婚，那買超身為單身男性自然也能尋找新歡，並無道德瑕疵的問題。