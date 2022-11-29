民進黨台北市長候選人陳時中輸給台北市長當選人蔣萬安，民進黨立委何志偉隨即指出，黑道進入陳時中競總決策圈，怪不得選情核爆，引起爭議。近期更有媒體報導，總統蔡英文日前邀請陳時中及其競選幹部、發言人們到官邸吃便當，卻意外成為「公幹何志偉大會」。對此，何志偉強調，回應幻想文、枝微末節的事情，會對不起民進黨支持者。

根據《上報》報導，蔡英文日前與陳時中競選團隊幹部在官邸餐敘，由於黨內立委不滿何志偉棄置砂畫、選後指稱陳時中競總讓黑道進入決策圈等行為，讓餐敘意外變成「公幹何志偉大會」。會中更有立委透露，棄置砂畫事件之所以發生，是因為記者抱怨近期沒新聞，何志偉聽聞後答應說要來「弄一段」。

對此，何志偉解釋，近期許多報導都是轉述內容，內文從未引述具名人士說法，不禁質疑這是所謂假消息、杜撰文抑或幻想文？尤其報導提及說要弄一段，「我打過電話給哪一位（記者）說，10月多的時候新聞很淡來一下？完全沒有」。

「我怎麼會弄一篇這樣子新聞傷害自己、怎麼會去傷害陳時中？」何志偉說，不論感性或理性上，他都支持陳時中。自己身為單親家庭出身的孩子，期待為社會奉獻，如此消費本土藝術，他會有情緒，但也告訴自己須冷靜看待這些事情，記者杜撰上述報導或許只是要糊口飯吃。

何志偉強調，當黨內在討論大事大非、努力找回理想與價值的時候，回應上述幻想文、枝微末節的事情，甚至互相攻擊，那些在九合一大選過後哭泣的支持者，會作何感想？他想跟支持者說對不起，並承諾民進黨會將價值跟理想扛在肩膀上，繼續前進。