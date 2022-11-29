年底集團作帳題材成為主力標的，今早裕隆集團旗下嘉裕(1417)再飆一根漲停，表現最強勢，站上15.95元，創去年7月以來新高價。嘉裕在2020年拿下國防部海、空軍服裝供售部標案，2021年開始國軍服裝供售業務，搭上近期最夯的軍工題材。

嘉裕四大事業營收比重分布，國軍服裝供售45-50%、自有品牌15%、ARMANI中國代理25%、複合式新事業10-15%。

嘉裕表示，首家複合式餐飲直營門市開幕後成長強勁，明年會針對這一塊擴大布局，並結合其他公司品牌產品，盼藉由人潮進一步帶動服飾本業表現。

嘉裕日前法說表示，去年3月起開始參與國軍服裝供售業務，今年為9個月的時間，對比因而產生的營業收入大幅增加；自有品牌及複合式事業亦表現成長。截至2022年9月底營業淨利-0.43億，較去年同期減少0.81億。今年度大陸受到疫情封控，屬於高毛利的代理品牌整體零售業績受到影響，另全球通膨、供應鏈斷鍊因素致國軍服裝供售業務營運成本偏高影響獲利。

今年前9月淨利0.6億元，EPS 0.32元，較去年同期減少0.98億元。嘉裕表示，受到全球通膨，供應鏈斷鏈及疫情管制；大陸風控管制尤甚，零售業績受到影響，導致整體營運成本偏高致使影響獲利。