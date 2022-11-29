天氣轉涼，房市也在升息等利空干擾下颳起冷風，不過觀察近一年全台重劃區預售屋的房價變化，卻絲毫感受不到降溫，根據《591實價登錄》統計今年前3季全台重劃區預售屋價格，發現漲幅最高的前15名當中，不出意外又以新竹地區最狂，不僅一口氣有5區上榜，其中竹北高鐵特區、台科大重劃區、金雅舊社重劃區的房價更在一年內狂漲6成，囊括全台前3名，漲勢之兇讓購屋族看了只能大嘆心寒。

首先，漲幅最高的竹北高鐵特區，短短一年間由3字頭飆升至6字頭，漲幅65.9%，一旁的台科大重劃區也不遑多讓，漲幅63.8%全台居次，第三名則由金雅舊社重劃區以63.5%奪得。全台預售屋漲幅前三名皆由新竹拿下，買盤以竹科為主的新竹，去年受惠科技業景氣暢旺，竹科新貴將大量資金挹注於房地產，讓房價一年間漲幅就超過6成，全台居冠。

漲幅超過5成的重劃區依序為高雄新市鎮、十一期重劃區、高雄大學特區，高雄新市鎮以及高雄大學特區因台積電於楠梓設廠影響，房價一年間正式揮別1字頭，甚至部分預售屋個案成交價來到3字頭，漲勢驚人!十一期重劃區內知名商圈與私校林立，周圍則是被擁有台中巨蛋與漢神洲際購物中心的十四期重劃區環繞，自十四期於去年推案後，十一期房價也受到拉抬，目前預售屋成交價已破5字頭。

超過5成的重劃區依序為高雄新市鎮、十一期重劃區、高雄大學特區，高雄新市鎮以及高雄大學特區因台積電於楠梓設廠影響，房價一年間正式揮別1字頭，甚至部分預售屋個案成交價來到3字頭，漲勢驚人!十一期重劃區內知名商圈與私校林立，周圍則是被擁有台中巨蛋與漢神洲際購物中心的十四期重劃區環繞，自十四期於去年推案後，十一期房價也受到拉抬，目前預售屋成交價已破5字頭。