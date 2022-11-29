受到通膨大漲影響，日本十月零售成長不如預期。同期，當地勞動力有更近一步緊縮跡象，表示日企有可能在勞工身上花更多的成本，例如加薪等。

日本政府二十九日表示，十月每位求職者可以找的工作數量比例增至1.35，也就是每100位想找工作的民眾，可以有135個工作機會，比九月134個稍微增加一些外且符合市場預估。

至於日本十月失業率還是不高，大概在2.6%左右。與一年前同期相比，找到工作的人增加了約五十萬，得歸功飯店以及醫療產業開始找人。經濟學者認為，對一些薪水不太高的服務業而言，目前則是用人孔急，但要實現加薪3%，除非在明年春鬥薪資談判中，可以說服大日企接受加薪5%。

日本現在就業市場緊縮，但還是不比疫前要更緊，故薪資要上漲的機會與空間相對較小一些。另外，日本央行也堅持日本上班族要加薪3%左右，才能實現央行的通膨持續上漲目標2%。

日本央行若想要進入緊縮階段，當地人力市場就必須進一步緊縮，好讓日企能以加薪為誘因來吸引或留住員工。不過，還是要看全球景氣表現如何而定，現今看起來悲觀氣氛好像愈來愈明顯。

十月時，日相岸田文雄曾宣布一項高達71.6兆日圓，約5140億美元景氣刺激計劃，除了要力抗當地通膨的措施外，其中也包括鼓勵日企幫員工加薪，並且支持經濟成長。

經濟專家也指出，其實日本十月的勞動力市場，並沒有像當地官方說法那樣強勁，檯面下的失業率要比實際上來得高，因此，十月對消費意願也就顯得意興闌珊。

日本官方二十九日數據，當地十月零售銷售增幅僅0.2%，較預估值1%要低，另項原因是通貨膨脹大漲，使得民眾消費縮手。不過，百貨公司以及超級市場的數據卻年增4.1%。

分析師認為，在國際旅遊慢慢恢復下，日本消費正在成長，不過，薪資增幅小於通膨之下，還是會影響消費項目，因此，在買東西之前，會先三思有沒有需要再出手。