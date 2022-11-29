最早幫助亞桑傑洩漏機密外交信息的媒體們稱，美國政府必須放棄對「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的起訴，認為這正在破壞新聞自由。

Julian Assange is a prisoner of conscience. Free the man, and free the press.https://t.co/CuShSmhV2R — Edward Snowden (@Snowden) November 28, 2022

據《衛報》（The Guardian）28日報導，12年前的今天，《衛報》、《紐約時報》、《世界報》、《明鏡週刊》和《國家報》合作發佈了亞桑傑在「密電門」（Cablegate）事件中獲得的25萬份文件的摘要。這些資料是由當時的美國士兵曼寧（Chelsea Manning）洩露給維基解密的，揭露了美國在世界各地的外交內部運作。

"Nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies." —Julian Assange pic.twitter.com/TZjwrscyCd — sarah (@sahouraxo) November 20, 2022

當初發布這些爆料的媒體組織的編輯和出版商聯合起來，公開反對根據一項旨在起訴第一次世界大戰間諜的法律來指控亞桑傑的計劃。

這些媒體說：「出版不是一種犯罪。」，起訴亞桑傑是對媒體自由的直接攻擊。

自2019年在倫敦的厄瓜多爾大使館被捕以來，亞桑傑一直被關押在倫敦南部的貝爾馬什監獄（Belmarsh prison）。在此前的7年裡，他一直住在外交機關內，以迴避英國法院所對於另一個案件專有關的事項而被捕。

當時的英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）於6月批准將亞桑傑引渡到美國，但他的律師正在對這一決定提出上訴。

歐巴馬（Barack Obama）政府曾表示不會因2010年的洩密事件起訴亞桑傑，稱這將成為一個先例。媒體機構現在呼籲當時拜登總統政府撤銷指控，媒體組織發出的信函全文，出版不是一種犯罪。美國政府應該結束對亞桑傑公佈機密的起訴。

12年前，2010年11月28日，我們的五家國際媒體--《紐約時報》、《衛報》、《世界報》、《國家報》和《明鏡週刊》--與維基解密合作發表了一系列的啓示，成為全球的頭條。

「密電門」一組來自美國國務院的251000份機密電報，披露了美國全期範圍內的腐敗、外交醜聞和間諜事務。

用《紐約時報》的話說，這些文件講述了「政府如何做出最大決定的不加修飾的故事，這些決定讓國家付出了最沈重的生命和金錢代價。」即使在2022年的今天，記者和歷史學家仍在繼續利用這個獨特的文件庫發表新的啓示。

對於維基解密的發佈者亞桑傑來說，「密電門」和其他幾個相關的洩密事件的公佈造成了嚴重的後果。2019年4月12日，亞桑傑根據美國的逮捕令在倫敦被捕，現在已經在英國一所通常用於關押恐怖分子和有組織犯罪集團成員的高度安全的監獄中被關押了3年半。他面臨著被引渡到美國，並在美國最高安全級別的監獄中被判長達175年的刑期。

這群編輯和出版商都曾與亞桑傑合作過，他們認為有必要在2011年未經編輯的「密電門」摘要發佈時，公開批評他的行為，我們中的一些人對起訴書中關於他試圖幫助電腦入侵機密數據庫的指控表示關切。

但我們現在聚集在一起，對繼續起訴朱利安-亞桑傑獲取和發佈機密材料表示嚴重關切。為了公共利益在必要時獲取和披露敏感信息是記者日常工作的核心部分。如果這項工作被定罪，我們的公共話語和我們的民主制度就會被大大削弱。

5間媒體呼籲在「密電門」事件發生12年後，美國政府現在應該結束對桑傑公佈秘密的起訴。