直得科技生產微型線性滑軌起家，近年跨足大型線性滑軌、線性馬達及工業用機器手臂等產品，客戶涵蓋醫療、半導體、自動化及電子等產業。29日下午參加凱基證券主辦線上法說會，說明第三季財報及營運展望。

直得受惠新台幣貶值，匯兌收益挹注，前三季EPS從去年同期2.78元增至2.85元，創同期次高。前十月合併營收13.98億元，年減9.84％。

直得指出，直得目前接單以醫療及半導體等產業為主，半導體產業需求雖不如原先預期熱絡，仍有訂單湧入。就市場區域來看，大陸市場今年接單受封控影響而下滑，歐洲及美國市場訂單各成長逾20％。

本土法人已在法說會前，先出具報告指出，今年營收因大陸防疫封控影響而下滑，拜新台幣兌美元匯率相對去年貶值，匯兌收益挹注，獲利不減反增，預估今年合併營收17.0億元，年減8.45％，預估稅後淨利3.39億元，年成長9.8％，以除權後股本8.93億元計算，預估EPS為3.80元，逼近去年度EPS為3.82元。

法人報告，看好直得在歐洲、美洲及台灣外銷營運持續成長，其他地區市場持穩情況，明年營收及獲利回溫，雙雙優於今年。