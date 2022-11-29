大陸當地疫情未歇，各地仍維持封控措施，造成民眾出現「反封控」抗爭，經濟始終無法強力復甦。瑞銀集團警告，大陸經濟與股市距離「反彈點」還有一段路要走，儘管當局已經祭出相關措施，但主要是穩定局勢未能刺激，且疫情仍在延燒，經濟復甦相當緩慢。

Business insider報導，瑞銀集團全球財富管理（Global Wealth Management）首席投資長Mark Haefele發布報告指出，大陸股市不太可能持續走高，無法降低的確診病例，已經減緩當局採取經濟穩定措施的效果。

即使大陸目前已經將存款準備金比率下調0.25%，釋放出約694億美元（約新台幣2.1兆）的市場資金流通性，同時，央行還計畫向金融機構提供貸款，可以購買房地產開發商發行的債券，甚至有6家國有銀行承諾為房地產開發商提供1790億美元的融資。

Mark Haefele表示，「在我們看來，這些政策主要是以經濟穩定為主，而不是刺激經濟成長。因此，我們對大陸股市持保守態度，且大陸缺乏經濟復甦力道，對全球經濟與市場是主要風險。」

不僅如此，Mark Haefele也提到，目前看來，此波疫情衝擊並沒有像4月那麼嚴重，因為重災區並不是港口或生產重鎮，但如果疫情持續蔓延，狀況也有可能惡化，甚至影響機械與家電產品的出口。