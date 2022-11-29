新北市車位僧多粥少，新北市交通局落實公平共享及使用付費原則，三重區疏洪東路1段(重新橋至新北環快路段)及朝陽街26巷，總計31格路邊公有停車位將自12月1日起實施收費管理，全市今年共計新增了54條收費路段、1599格汽車格納入收費管理，遏止久占車位、提升周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，為改善巷弄停車秩序，提升停車格位使用效率，交通局4年來已清整152條路段，將4234格汽車格、相當於21座停車場的停車格位活化，讓市民公平共享停車空間。

許芫綺指出，尤其是商圈、大型公園等人潮活動眾多區域的停車需求大，這次就新北大都會公園周邊路段的路邊停車格位評估，於三重區朝陽街26巷及疏洪東路1段(重新橋至新北環快)新增31格汽車格，並自12月1日起實施收費管理，收費時間為平日周一至周五上午7時至下午8時，每半小時收費10元；國定假日及例假日則自上午10時至下午8時，每半小時收費15元。

許芫綺指出，另為滿足龐大機車族停車需求，交通局自2019年起每年新增逾1萬5000格路邊機車格，截至今年10月計已新增6萬303格位。

交通局指出，車主多利用新北市路邊停車費行動支付，可享「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠，不分新舊用戶，每繳費滿3筆，第3筆折5元，新用戶再享前3個月6折優惠。