疫情指揮中心昨宣布12月1日起取消戶外戴口罩規定，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，口罩令鬆綁後，仍須注意個人衛生防護，尤其是家中有3個月以下的嬰兒要特別注意，因為有些病毒在成人身上可能是輕症，但在嬰兒身上恐有嚴重併發症，甚至危及生命。

謝宗學今（29）日個人臉書指出，昨天12小時內醫院就遇到兩名不到3個月大的嬰兒，被家中的哥哥傳染呼吸道融合病毒（RSV）。一個喘到缺氧，血氧飽和度（SpO2）低於90%，呼吸聲變成呻吟，胸凹超明顯，緊急處理後送加護病房治療；另一名雖沒有缺氧，同樣胸凹明顯，送到中重度病嬰室治療。

謝宗學表示，最近新冠肺炎及一般呼吸道病毒都有同步趨緩現象，但家中有3個月以下的嬰兒，還是要特別小心，家中成員若有出現呼吸道症狀，即使症狀輕微也建議要戴口罩，因為病毒在成人或幼童身上可能症狀輕微，但在嬰兒身上恐會演變成嚴重併發症，甚至危及生命。

謝宗學說，戶外免戴口罩12月1日上路，不代表可以忽略嬰幼兒的健康，維持家庭衛生防護，仍必須堅持。