國立台東大學國際事務中心暨境外生學習交誼廳揭牌。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學國際事務中心暨境外生學習交誼廳揭牌。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學國際事務中心暨境外生學習交誼廳揭牌。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學國際事務中心暨境外生學習交誼廳揭牌。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為提供更優質的國際交流與學習環境，國立台東大學將研發處國際事務中心搬遷至有「世界八美」之稱的圖資館2樓，並設立境外生學習交誼聽，空間規畫細節皆由境外生一手包辦，學生說，期待未來這空間能讓境外生更加凝聚，也吸引更多外國學生就讀，讓台東大學愈來愈國際化。

就讀文化資源與休閒產業學系碩士班的馬來西亞僑生陳姍敏說，「終於有1個屬於境外生自己的空間！」她說，來台東已經6年，未來境外生聯誼會舉辦活動或開會能有個落腳處，不需再借教室、借場地，也期待未來能辦理更多文化交流活動。

嶄新的國際事務中心暨境外生學習交誼廳位於校園中心，前方有大片綠茵草地，背面坐擁清幽湖畔風光，除了得天獨厚的視野景觀，更方便境外生瞭解校內各學院的相對位置。從內部環境從動線佈局、牆面油漆、世界地圖拼製到設備整理，皆由境外生們一手包辦。

陳姍敏說，牆上的大型木製世界地圖最具特色，以各國國旗圖釘標示境外生的國家，「雖然沒有全部填滿，但相信未來這個空間能讓外國學生更凝聚，也能吸引外國學生來就讀，讓國旗圖釘逐漸填滿地圖，也讓台東大學越來越國際化。」

東大研發長黃豐國表示，國際事務中心除協助外國學生入學相關業務，也辦理文化交流講座、每週異國文化及語言交換、交換生行前與歸國分享會等活動，期待這個嶄新空間，能讓境外生留下美好回憶，「在離開東大10年、20年後，一回想，最美的就是這個場域。」

台東大學金字塔造型的圖資館被列為世界八美圖書館，原2樓實習商店旁為學生自習空間，因使用率不高，校方重新規畫，將國際事務中心搬遷至該處，並設立境外生學習交誼廳，作為課餘的文化交流園地，提供情感聯繫及課業討論，也促進本地學生與境外生的交流。