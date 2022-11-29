全球規模最大的新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'年度優惠盛事「會員感謝月」將於12月2日起登場。3大亮點優惠包含咖啡愛好者高度關注、2日期間限定「全店85折」，與連續一周、每天透過cama cafe'APP發送的「會員咖啡金」，以及攜手新創公益平台cooseii首度推出「聯名限量馬克杯」，提供會員有感回饋，同時將心意傳遞至需要溫暖的角落。

cama cafe'會員感謝月3大亮點優惠分別為：

l、咖啡迷的黑色星期五，限時2天「全店85折」。12月2日（星期五）與12月9日（星期五），2天限定全店商品85折，包含咖啡飲品、咖啡豆、濾掛咖啡包、浸泡咖啡包、咖啡沖煮器具等，無限制購買數量。可寄杯、可寄豆、再享累積cama cafe'會員點數，咖啡愛好者年度一次購足的最佳時機。優惠不含餅乾、麵包、蛋糕、輕食；外送平台、豆留森林、豆留文青不適用優惠。

2.連續7天大撒幣，10元咖啡金天天領。下載cama cafe' APP並免費註冊成為會員，即可於12月14日起至12月20日連續7天，每天打開APP領取10元咖啡金（當日領、隔日用，逾期作廢）。所有會員同享優惠，活動期間加入也可領券享優惠。首次加入會員再享超值入會禮。

3.cama cafe' x cooseii聯名限量馬克杯。cama cafe'攜手新創公益平台cooseii，打造聯名限量馬克杯。獲得國際新創盛事HULT PRIZE「霍特獎」全球前6強肯定的cooseii，致力協助身心受限者發表創作、創造價值。2022耶誕前夕，cama cafe'與cooseii攜手邀集身心受限者與專業設計師共同進行圖像創作，打造3款公益馬克杯，以暖心圖像妝點生活，讓創意實現善的循環，邀請cama cafe'會員朋友一起讓好事發生