而經路口監視器可以看到，該母子自摔後，有一輛貨車正從後方行駛而來，幸貨車有及時減速並轉向，否則後果不堪設想。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉28日發生一起驚悚車禍，余姓婦女背著女兒騎機車行經台27線仙吉路時，疑因未注意前方有散落的木頭而導致自摔，母女倆連人帶車摔倒在地，當下一輛貨車正從後方行駛而來，所幸貨車有及時減速並轉向，否則後果不堪設想，該母女身上多處擦傷，送醫後無生命大礙。

警方指出，28日15時30分接獲勤指中心通報，新園鄉仙吉路453號前發生交通事故，員警到場後發現，家住新園鄉的余女騎乘普重機後背女兒，由萬丹往新園方向沿仙吉路慢車道北往南直行，而因未注意路況，機車前輪壓到散落木頭而自摔，所幸未與他車發生碰撞，現場母子多處擦傷，經送往東港輔英醫院治療後並無大礙。

而經路口監視器可以看到，該母子自摔後，有一輛貨車正從後方行駛而來，幸貨車有及時減速並轉向，否則後果不堪設想。

為此，警方再度呼籲民眾，台27線平日車流多，行駛途中隨時注意車流及前方狀況，保持安全車距，以維行車安全。