教育部今天公布，110學年各級學校新住民子女學生計29.6萬人，較上學年減少0.9萬人；占全體學生數的7.2％，較上學年減少0.1個百分點。新住民子女學生父（母）原生地區或國家，人數最多的前3名分別是大陸、越南及印尼。

教育部表示，近年新住民結婚人數，新冠肺炎疫情爆發前，大致維持每年約2萬人的水準，108學年受疫情影響，跨國通婚人數大幅減少為 1.4萬人，109學年及110學年連續兩年皆僅0.9 萬人

110學年各級學校新住民子女學生數合計29.6萬人，占全體學生總數之7.2％。觀察105至110 學年間變化，新住民子女學生人數及其占全體學生比率均呈先增後減趨勢，5學年間人數微減 4793人或1.6％；占全體學生比率則增加0.4 個百分點。

各級學校之新住民子女學生數，110學年幼兒園、國小及國中學生計1.6萬人、7.9萬人及 4.8萬人，因對應學年新住民子女出生人口受少子女化現象影響，分別較105學年減少1.8萬人、4.1萬人及2.8萬人。

高級中等學校新住民子女學生人數5學年間呈先增後減趨勢，先由105學年5.5萬人增至108學年的8.0萬人，其後至110學年轉降為7.2萬人；大專校院之新住民子女學生為8.1萬人，因對應之出生學年仍處於人數遞增階段，5學年間大幅增加 6.7 萬人。

110學年新住民子女學生29.6萬人中，以父(母)來自大陸地區者計12.9萬人或占43.7％居首，越南10.5萬人或占35.6％居次，印尼2.6萬人或占8.9％再次，3者合占8成8，併計菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計28.4萬人，占比達 96.0％。

進一步觀察各教育階段分布，其中幼兒園、國小、國中及大專校院之父（母）原生地區均以大陸地區為主，分別為0.8萬人、3.8萬人、2.1 萬及3.6萬人，占各該教育階段新住民子女學生的47.4％、48.5％、43.2％及 44.1％；高級中等學校以越南為主，計3.1萬人或占44.0％。