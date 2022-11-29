享譽國際的英國美聲跨界天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman)首度將「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」帶到亞洲，將在下月第5度來台，並於北中南展開巡演，上周四（24日）率先於東京開唱，現年62歲的莎拉，腳踩高跟鞋並換上多套華服，一連演唱24首歌曲，飆起高音更是毫不費力，顯見她的超強體力和演唱功力。

演唱會一開始，莎拉布萊曼身穿銀白色魚尾洋裝華麗登場，以《聖母頌》揭開序幕，更不忘用日文向東京的歌迷打招呼：「大家晚安。」接著提到自己和家人在聖誕節有很多美好回憶，是一年之中非常特別的時刻，就像是有魔法般，因此自己也想在全世界遭遇2年疫情的艱難時刻，舉辦一場音樂會，演唱充滿愛和聖誕氛圍的歌曲，盼用歌聲帶給大家溫暖。

莎拉布萊曼的演唱會，帶給歌迷視覺及聽覺的雙重享受。（寬宏提供）

除了聖誕歌曲外，當然也免不了《歌劇魅影》等多首她的代表作，副歌部分，她再展超越3個高八度的驚人歌唱音域，讓現場氣氛嗨到最高點，所有觀眾不禁大力鼓掌。另外，莎拉這次與日本人氣樂團「X-Japan」團長Yoshiki跨界合作，並邀請歌手Narcis Ianau互飆美聲，讓歌迷大飽耳福，她表示「挑選曲目是一種特別的體驗，很希望能找到能帶給人們精神上達到寧靜的歌曲。」

莎拉布萊曼東京演唱會圓滿落幕，下月將來台巡演。（寬宏提供）

最後，她以《告別時刻》為演唱會劃下完美句點，並感性表示，疫情逐漸過去，希望大家都能再次快樂起來，「我們都將回歸到我們熱愛的一切」，也呼籲大家要珍惜身邊的一切，別等被奪走時，才意識到它們的重要性，「每天都好好享受生命中的每一刻，這就是我所希望的。」

「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」將於12月中登場，14日在高雄巨蛋、16日在台中中山堂、17日在台北小巨蛋、18日於屏東縣立田徑場開唱，購票請洽寬宏售票，以及全台萊爾富、OK便利商店。