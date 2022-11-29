九合一選舉綠營大敗，民進黨內出現找戰犯聲音，引發外界議論。對此，資深媒體人羅旺哲感嘆表示，搞不清楚民心，失去初衷價值，才是民進黨這次敗選最重要的主因。

民進黨在九合一選戰失利，立委何志偉26日痛批有「黑道」在陳時中競選團隊核心，「難怪選情會核爆」，更點名英系要角洪耀福、黃承國等人。對此，洪耀福27日在臉書痛斥何志偉「你是最扯！」洪耀福直言，這次台北市長選舉，何志偉頻扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中，選後還講些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中，「你才是民進黨的敗類！」

羅旺哲今(29)日在臉書感嘆表示，選後，看不到民進黨真正檢討，只看到再追殺黨內戰犯。羅旺哲認為，民進黨支持者應該想一想，桃園、新竹輸，台南、屏東差點翻船的原因是什麼？「搞不清楚民心，失去初衷價值，才是民進黨這次敗選最重要的主因」。

羅旺哲也強調，從每一次選舉來看，不管任何政黨，如果要重新站起來，檢討、反省，用最謙卑的態度面對民眾絕對是必要的，「從來沒有看過追戰犯，可以為自己加分的」。