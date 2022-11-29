凡事若做好萬全準備，甚至擬定腹案，可把損失降至最低，沒想到這狀況也適用情侶關係。一名女網友分享，她的男性友人為挽回瀕臨分手的女友，決定買金飾向對方求婚，結果不如所願，女生拒絕了。男子馬上跑回去退貨，不至於人財兩失；而他退貨的地方，就是好市多。

「真是顛覆我的三觀」，原PO說，男性友人跟女友吵架，因女友想結婚，男生不想，兩人鬧到分手。後來男生改變心意，決定買金飾向女友求婚，但萬一被拒絕，錢就白花了，突然想到好市多可退貨，馬上去買金戒指。

只是結局並沒有喜劇收場，女生不願意復合。男生眼看戀情告吹，為確保不至於人財兩失，二話不說衝回好市多退貨，好市多也讓他退了，保住買金飾的錢。

原PO看傻直呼「想得真周到」，逾千網友回應，「要是我買到被退貨過的戒指，不就很帶賽」、「恭喜求婚失敗」、「從一開始去好市多買金飾，就覺得很沒誠意」、「別想娶老婆了，丟臉」、「慶幸那女的沒答應」。