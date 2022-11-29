大陸每日經濟新聞微信公眾號29日報導，甘肅蘭州近日通報，蘭州核子華曦實驗室核酸檢測結果異常事件，引發廣泛關注。隨後，多篇網路文章將矛頭指向涉事的母公司深圳市核子基因科技有限公司（深圳核子基因）創始人張核子，及在深圳核子基因旗下多家子公司擔任監事的張姍姍。

實際上，蘭州核酸檢測結果異常事件並不是深圳核子基因首次出現問題。2021年1月，河北省邢台市就曾召開新冠疫情防控新聞發布會，通報了隆堯縣核酸檢測結果謊報一事，涉事公司同樣由深圳核子基因間接100％控股。

《每日經濟新聞》報導，深圳核子基因位於深圳市南山區南山智園的總部辦公室28日下午，現場工作人員以領導不在為由拒絕採訪。

深圳核子基因成立於2012年，官網介紹，公司在大陸開設64家子公司、50個實驗室。《每日經濟新聞》不完全統計，該公司今年在大陸各地新開設了十餘家醫學檢驗實驗室有限公司，這些醫學檢驗實驗室主要為各地提供新冠核酸檢測服務。

近日，甘肅蘭州發生核酸檢測結果異常事件。11月25日，蘭州市衛健委發布通告稱，24日上午蘭州市七里河區依據核酸檢測結果組織轉運陽性感染者時，發現個別待轉運群眾健康碼顯示核酸檢測陰性。針對此情況，七里河區聯防辦立即向市聯防辦報告，市聯防聯控領導小組高度重視，邀請省臨床檢驗中心質控專家參加，組織市區兩級衛健、公安等部門組成聯合調查組，核查有關情況。

實際上，蘭州核酸檢測結果異常事件並不是深圳核子基因首次出現問題。2020年4月14日，濟南華曦醫學檢驗有限公司（下稱濟南華曦）因未將感染性醫療廢物置於專用包裝物內，被濟南市衛健委警告、罰款。2021年1月，河北邢台市召開了新冠疫情防控新聞發布會，通報了隆堯縣核酸檢測結果被謊報一事，涉事公司為濟南華曦。濟南華曦也由深圳核子基因間接100％控股。

官方通報，隆堯縣第二輪全員核酸檢測時，委託濟南華曦下屬濟南華曦醫學檢驗實驗室檢測。員工翟某在樣本尚未檢測完成情況下，向隆堯縣衛健部門回報全部為陰性，後又報告發現有陽性樣本。該實驗室曾被暫停新冠病毒核酸檢測業務，翟某也被警方以涉嫌以危害公安罪刑嫌事拘留。

企查查顯示，深圳核子基因2012年創辦。前兩大股東張核子、巴穎分別持股64.7351％、12.1378％；公司註冊資本為3707萬元人民幣，對外投資了62家公司，現為存續和在業狀態的有55家。張核子本人的關聯企業達到30家，並擔任其中22家公司法人代表。深圳核子基因2013年在深圳成立廣東華曦法醫物證司法鑒定所，在瀋陽成立研究院。2015年7月成立深圳核子華曦，100％控股。公司宣傳欄上寫著「全國檢測人數累計超7億份，樣本檢測0差錯」。

據不完全統計，2022年以來，深圳核子基因在大陸各地開設了十餘家以「醫學檢驗實驗室有限公司」命名的子公司，包括泉州、北京、廈門、銀川。主要為各地提供新冠核酸檢測服務。