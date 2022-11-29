世界盃足球賽熱鬧開踢，隨著賽事逐漸白熱化，眾所矚目的世足冠軍之夜更是令人期待。新北市體育處將於12月18日在「板橋第一運動場」舉辦「新北趴踢Goal世足冠軍之夜」，2018年直播冠軍戰的LED螢幕為300吋，今年則是870吋的巨型螢幕，邀請民眾為支持球隊加油吶喊，一起到新北瘋世足！

體育處表示，12月18日當天下午4時就有攤位可以逛，6點開始親子派對、星光派對、運動派對輪番上場。魔術表演、花式足球互動、啦啦隊較勁、巨星演唱，從白天到夜晚，吃喝玩樂不間斷。晚間10時，運動場內巨幅LED螢幕將與全球零時差直播「世足冠軍戰」，帶動全場觀眾，一起嗨世足。

體育處指出，2018年在新莊體育場舉辦世足冠軍之夜，全場超過5千位球迷一起同樂，今年選在板橋第一運動場舉辦，容納上萬名球迷朋友沒有問題！且位於新北歡樂耶誕城旁，歡迎民眾來感受聖誕氛圍、瘋世足，雙享受。

「新北趴踢Goal世足冠軍之夜」同時秀出最好康，包括：親子派對造型氣球大方送，限量休閒食品搶先拿；4K電視機、Switch健身環大冒險等專屬現場金盃預測好禮；配合跨夜狂歡，現場將送出世界盃紀念迷你足球，越到勝負分曉時刻，紀念迷你足球送越多。

體育處表示，首波網路活動開跑，即日起於12月4日前留言分享支持的球隊，就有機會獲得世足周邊商品，更多資訊，請搜尋「新北運動聚點」粉絲專頁。